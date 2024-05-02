Глава Европейского совета сменил главного дипломатического советника

Главный дипломатический советник президента Европейского совета Ш. Мишеля Саймон Мордью был выбран заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий (EEAS) и приступит к исполнению своих обязанностей 1 июля текущего года, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

До этого он выполнит краткосрочное задание Еврокомиссии по Украине, добавили в пресс-службе Европейского совета.

Магдалена Гроно, старший советник главы Европейского совета Ш. Мишеля по внешней политике, приступит к исполнению обязанностей главного дипломатического советника.

Ш. Мишель лично поблагодарил С. Мордью за профессионализм, преданность и приверженность делу.

— Его вклад оказал влияние на успехи внешней политики ЕС и был высоко оценен внутри страны и за рубежом — говорится в заявлении Европейского совета.

О Магдалене Гроно известно, что она в течение десяти лет занималась проблемами конфликтов и государственного управления на Южном Кавказе, в том числе в качестве директора кавказского проекта Международной кризисной группы.