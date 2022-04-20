Глава Европейского совета прибыл в Киев

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в украинскую столицу, где планирует провести встречу с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Киеве. В самом сердце свободной и демократической Европы», - написал Ш. Мишель в своем аккаунте в сети Twitter .

Свое сообщение он сопроводил фотографией, где его на платформе железнодорожной станции встречает вице-премьер-министр Украины по европейским делам и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Планируется, что глава Европейского совета встретится с В. Зеленским в среду.

Ранее Украину посетили председатель Европейского Парламента Роберта Метсола, председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель.