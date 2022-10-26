Глава Европейского Совета посетит Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27 октября 2022 года Казахстан с официальным визитом посетит Президент Европейского Совета Шарль Мишель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета.





















Фото: spiked-online.com



