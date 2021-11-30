Глава делегации Европарламента по связям со странами ЦА и Монголии сделал спецзаявление по случаю 30-летия Независимости государств ЦА
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник председатель Делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией сделал специальное заявление по случаю 30-летия Независимости пяти государств Центральной Азии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Глава делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией, депутат Европарламента от Италии Фульвио Мартушелло сообщил:
«Мне очень приятно отмечать тридцатилетие независимости всех пяти республик Центральной Азии, а именно Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
Высоко оцениваю предпринятые значительные усилия по преобразованию и укреплению законодательных, политических, экономических и социальных систем в этих странах. Это заняло долгий путь и сделало Центральную Азию важным и надежным партнером для Европы.
Вместе мы не только преодолеем трудности, вызванные нынешней ситуацией, но и поддержим друг друга в амбициозных реформах, направленных на достижение экономического роста, изменения климата и внедрения инноваций.
С этой точки зрения хотел бы выразить искреннюю поддержку странам Центральной Азии в продолжении этого пути.
В качестве председателя делегации Европейского Парламента в Центральной Азии, подчеркиваю важность принятия всех мер для укрепления и без того развивающегося регионального сотрудничества, систематического отказа от насилия для урегулирования любых двусторонних споров; общества, основанного на демократических институтах, верховенстве закона и уважении прав человека. И с Евросоюзом, который всегда на вашей стороне.
В этой связи поздравляю страны Центральной Азии с укреплением климата взаимного доверия, со значительными достижениями, достигнутыми в последние годы.
Парламентское сотрудничество является ключевым, и наши демократии выиграют от этих достижений и от успеха в удовлетворении стремления людей к миру».
Напомним, 25-26 ноября Глава государства Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетил Королевство Бельгия.
Свой двухдневный официальный визит Президент Казахстана начал со встречи с Королем Филиппом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение своему первому визиту в Европу после пандемии. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
В рамках официального визита в Брюссель Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры и с Премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Стороны обстоятельно рассмотрели перспективы развития казахстанско-бельгийских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсуждено взаимодействие по линии международных организаций.
Особое внимание в ходе встречи было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Также Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель обсудили состояние и перспективы стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом с акцентом на эффективную реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Значительное внимание в ходе встречи было уделено укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах.
Были затронуты актуальные вопросы, связанные с противодействием пандемии коронавируса.
Кроме того, стороны рассмотрели международную и региональную повестку дня, включая ситуацию в Афганистане и усилия по оказанию гуманитарной помощи этой стране.
Вместе с тем, в Брюсселе состоялись встречи Президента Казахстана с представителями европейского бизнеса — председателем правления бельгийской компании Joh Cockerill Жан-Люком Моранжем и президентом немецкой группы компаний Svevind Group Вольфгангом Кроппом. Глава государства обсудил с Жан-Люком Моранжем перспективы реализации в Казахстане инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих железнодорожных локомотивов и использование возобновляемых источников энергии. В беседе с Вольфгангом Кроппом были рассмотрены вопросы осуществления проекта Hyrasia One в сфере производства «зеленого» водорода в Мангистауской области. По завершении встречи в присутствии Главы государства состоялась церемония подписания Рамочного соглашения о базовых принципах реализации проекта между Правительством Казахстана и Svevind Group.
Программа официального визита Касым-Жомарта Токаева в Брюссель завершилась переговорами с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи, которая прошла в теплой и доверительной обстановке, стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским Союзом. В повестку переговоров вошли вопросы, связанные с постпандемическим восстановлением экономик, изменением климата, развитием сотрудничества в транспортно-логистической и гуманитарной сферах, проблемы глобальной и региональной безопасности.
В завершение Президент пригласил Урсулу фон дер Ляйен посетить Казахстан с официальным визитом.
Отметим, что авторитетное европейское издание «The Parliament Magazine», освещающее политические события на пространстве Европейского Союза, опубликовало статью Президента Касым-Жомарта Токаева, приуроченную к его официальному визиту в Брюссель.
Ознакомиться со статьей можно на портале издания.
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