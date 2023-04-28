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Глава Би-би-си подал в отставку на фоне скандала о займе Борису Джонсону

Автор:  
Тимур Дюсекеев
28 Апреля 2023, 22:44
Глава Би-би-си подал в отставку на фоне скандала о займе Борису Джонсону Фото: bbc.com

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Председатель совета управляющих британской государственной корпорации Би-би-си Ричард Шарп подал в отставку после проведения расследования обстоятельств его назначения на должность, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Председатель совета управляющих корпорации Би-би-си ушел в отставку после того, как независимое расследование показало, что он не упомянул о потенциальном конфликте интересов во время собеседований на свою должность и тем самым нарушил кодекс назначений на публичные должности», - сообщила Би-би-си.

В январе британские газеты выяснили, что Ричард Шарп помог Борису Джонсону, занимавшему в тот период пост премьер-министра Великобритании, обеспечить гарантии для займа в 800 тысяч фунтов стерлингов. А через несколько недель после этого премьер Джонсон рекомендовал Шарпа на должность в британской вещательной корпорации.

Автор доклада с итогами расследования, адвокат Адам Хеппинсталл подтвердил, что в процессе назначения на пост в Би-би-си Ричард Шарп действительно не раскрыл должным образом информацию о своих связях с бывшим премьер-министром.

Объявляя о своей отставке, Ричард Шарп отметил, что нарушение правил было «непредумышленным и несущественным», но он решил оставить свой пост в интересах Би-би-си, чтобы не вызывать сомнения в ее независимости.

В январе, отвечая на критику, Ричард Шарп объяснял, что в возникшей ситуации, по его мнению, не было конфликта интересов: обеспечивая гарантии для займа Борису Джонсону он, по его словам, просто помог одним людям найти других, тогда еще не занимая должности в корпорации.

В своем заявлении глава Би-би-си, который в прошлом работал в банках JP Morgan и Goldman Sachs, уточнил, что продолжит возглавлять корпорацию до июня, пока не будет назначен новый руководитель.


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