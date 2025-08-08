Глава Apple подарил Трампу стеклянный сувенир на золотой подставке

Сувенир представляет собой круглый стеклянный диск с выгравированным именем Трампа, логотипом Apple и подписью Тима Кука.

— Это стекло с конвейера Corning, гравировка сделана для президента Трампа, — сказал Кук журналистам во время церемонии в Овальном кабинете — Это уникальный экземпляр, единственный в своём роде.

Как объяснил глава Кук, стекло было изготовлено Apple в Кентукки, а подставка в Юте. Он также отметил, что компания вскоре будет производить все стекла для своих смартфонов iPhone и смарт-часов Apple Watch на заводе в штате Кентукки, где будет «самая большая и продвинутая линия по производству стекла для смартфонов».

Также миллиардер объявил о запуске программы «American Manufacturing Program, AMP» и увеличении инвестиций в производство на территории США до $600 млрд, что на $100 млрд больше, чем обещанная компанией ранее сумма. Кук заявил, что в рамках этих инвестиций вскоре 100% защитных стекол для всех iPhone и Apple Watch будут производиться в США.

В свою очередь глава Белого дома отметил, что компании, которые «развиваются в США», такие как Apple, не будут подвергаться предстоящему 100-процентному импортному тарифу на полупроводники и микросхемы.

— Хорошая новость для таких компаний, как Apple, заключается в том, что если вы строите в США или взяли на себя обязательство строить, без всяких сомнений, в Соединенных Штатах, то плата взиматься не будет», — сказал Трамп.

Стоит отметить, что новость о подарке вызвал волну обсуждений в политических и бизнес-кругах.

Ранее Дональд Трамп анонсировал 100% пошлины на полупроводники.