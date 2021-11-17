Глава Антикора встретился с активом Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 17 ноября т.г. председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов встретился с активом Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии приняли участие аким области У. Шукеев и его заместители, руководители государственных, правоохранительных, местных исполнительных органов, а также акимы городов и районов.

В ходе мероприятия глава Антикоррупционной службы рассказал о проводимых в стране реформах в сфере противодействия коррупции. Он подробно остановился на проекте Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, разрабатываемой по поручению Главы государства.

«Наша задача - реализация концепции «слышащего государства», ориентация на запросы общества и предпринимателей. И эта работа не ограничивается деятельностью Агентства. В этом направлении важно активное участие всех государственных органов и акиматов. И в этом вопросе, важно бороться не с последствиями коррупции, а с ее причинами» - отметил М. Ахметжанов.

Кроме того, глава АПК остановился на статистике коррупционных преступлений в области: «С момента образования новой области, зарегистрировано около 400 коррупционных преступлений. Ежегодно к уголовной ответственности на постоянной основе привлекаются более 80 должностных лиц (2019г.-106, 2020г.-79). Только за этот год к уголовной ответственности привлечено 50 человек, 28 из них осуждены».

Также М. Ахметжанов представил активу области нового руководителя департамента Агентства по Туркестанской области, генерал-майора К. Кожахметова. До назначения на эту должность он занимал пост руководителя Департамента Агентства по Кызылординской области.

В свою очередь, глава региона У. Шукеев рассказал о результатах проводимой работы по реализации антикоррупционной политики в области.



