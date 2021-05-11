Глава Агентства РК по противодействию коррупции объяснил главную суть трехзвенной модели уголовного процесса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов объяснил главную суть трехзвенной модели уголовного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня идет подготовка к переходу к трехзвенной модели уголовного процесса, это когда каждый орган в рамках свей компетенции выполняет свойственную ему работу. Орган досудебного расследования это мы, который должен выявлять, раскрывать преступления, заниматься сбором доказательств в законном порядке и предоставлять прокурору. Без согласования прокурора процессуальное решение не имеет никакой юридической силы, это второе сито. И третье это уже суд, который дав оценку всем собранным доказательствам - выносит вердикт», – пояснил Марат Ахметжанов в интервью журналистам.

Спикер подчеркнул, что поэтому на сегодня трехзвенная модель – это гарантия соблюдения конституционных прав наших граждан.

«Как Глава государства сказал, к сожалению, в уголовном процессе преобладает обвинительный уклон, поэтому необходимо, чтобы один орган самостоятельно не принимал все решения», – добавил Марат Ахметжанов.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов совместно с председателем Агентства РК по противодействию коррупции Маратом Ахметжановым посетили столичный департамент антикоррупционной службы.

В ходе проведенного межведомственного совещания руководитель надзорного органа страны ознакомился с работой сотрудников агентства в условиях новых положений уголовного закона и их взаимодействие с прокурорами по согласованию процессуальных решений в электронном формате. Такая работа реализуется в рамках поручения Президента страны по внедрению трехзвенной модели уголовного процесса для усиления защиты прав граждан. В своем выступлении председатель агентства Марат Ахметжанов отметил, что полноценное внедрение трехзвенной модели позволит устранить обвинительный уклон в работе, исключить процессуальные ошибки следователей и обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания.