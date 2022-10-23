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    19:55, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Глава АФМ Казахстана встретился с коллегами из Турции, Австрии и Гонконга

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель АФМ Жанат Элиманов провел двусторонние встречи с представителями Подразделения по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов Турции (MASAK), Австрийского подразделения финансовой разведки (A-FIU) и Группы финансовой разведки Гонконга (JFIU) в рамках рабочей поездки на Пленарное заседание FATF в г. Париж. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    В ходе встреч обсуждены результаты взаимодействия и ряд актуальных вопросов. Стороны поделились опытом использования информационных технологий обработки данных, функционирования информационно-аналитических систем, практическими аспектами деятельности финансовых разведок, разработки типологий и механизмов борьбы с незаконными финансовыми потоками.

    На встречах затронуты вопросы максимального сокращения сроков обмена информацией между странами и исполнения международных запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам.

    Участники встреч обменялись мнениями и идеями по имплементации в национальное законодательство последних изменений в рекомендациях FATF, в том числе по вопросам установления бенефициарных собственников и работы с перечнем национальных публичных должностных лиц.

    По итогам встречи с представителями из Турции проработаны вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ранее заключенного меморандума.

    На встрече с Австрийским подразделением финансовой разведки подписан меморандум о взаимодействии по обмену финансовой информацией, относящейся к отмыванию денег и финансированию терроризма.

    Достигнутое соглашение позволит расширить инфраструктуру международных отношений, не только по запросам, но и по инициативным информациям об операциях по которым имеются подозрения в преступности их происхождения.

    С представителями Группы финансовой разведки Гонконга намечено развитие дальнейшего сотрудничества на основе взаимности в отношении сбора, обработки и анализа информации, относительно финансовых операций, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.

    Как отметили в АФМ, проведенные встречи придадут позитивный импульс в работе по противодействию преступным проявлениям и внесут свою лепту в укрепление финансовой стабильности.


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