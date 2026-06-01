Глава администрации Гонконга прибыл в Казахстан с делегацией из 70 компаний

Группа гонконгских компаний и финансовых институтов во главе с руководителем Специального административного района Гонконг КНР Джоном Ли прибыла в Казахстан для укрепления торгово-экономического сотрудничества и инвестиционного взаимодействия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Визит администрации Гонконга в Казахстан проходит с 31 мая по 3 июня.

Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев на брифинге в ведомстве.

— Учитывая статус Гонконга как одного из крупнейших финансовых центров Азии, ожидается, что визит главы Гонконга придаст мощный импульс развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций в приоритетные отрасли экономики нашей страны, а также укреплению финансовых и деловых связей между Казахстаном и Китаем, — сообщил Жетыбаев.

По его словам, вместе с Джоном Ли в страну прибыли около 70 представителей гонконгских компаний и финансовых институтов.

Ранее сообщалось, что в мае Казахстан и специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики подписали соглашения о выдаче преступников и правовой помощи.