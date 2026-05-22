    Казахстан и Гонконг подписали соглашения о выдаче преступников и правовой помощи

    Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в ходе рабочего визита в Гонконг подписал пакет межгосударственных соглашений в уголовно-правовой сфере, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Фото: Генпрокуратура

    Генеральный Прокурор Республики Казахстан Берик Асылов совершил рабочий визит в Гонконг для налаживания международного сотрудничества в области противодействия преступности.

    В ходе визита Б. Асылов провел встречу с секретарем по безопасности Гонконга Крисом Тангом, координирующим деятельность правоохранительных и специальных служб региона, включая полицию, миграционную, таможенную, пенитенциарную, противопожарную и авиационно-спасательную службы.

    По словам главы казахстанского надзорного органа, данная встреча имеет особое значение для укрепления взаимодействия правоохранительных органов сторон в сфере экстрадиции разыскиваемых лиц и совместной борьбы с транснациональными видами преступлений.

    Отдельное внимание собеседники уделили вопросам сотрудничества по поиску и возврату незаконно выведенных активов, отмыванию доходов, добытых преступным путем.

    По итогам встречи были подписаны межгосударственные соглашения о выдаче скрывающихся преступников;

    • о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
    • о передаче осужденных лиц.

    В завершении переговоров стороны договорились об обмене оперативной и криминалистической информацией, передовым опытом расследования актуальных видов преступлений с применением современных технологий и искусственного интеллекта, а также наметили дальнейшие шаги по углублению сотрудничества по иным юридическим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Следует отметить, что Гонконг является одним из крупнейших мировых финансовых центров. К их числу относится и Макао, с которым Генеральная прокуратура Казахстана два дня назад заключила полный пакет международных договоров в уголовно-правовой сфере.

    Напомним, что в сентябре прошлого года Казахстан подписал договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам с Сингапуром.

    Таким образом, Генеральная прокуратура Республики Казахстан завершила формирование международной нормативной базы по вопросам оказания правовой помощи с крупнейшими восточно-азиатскими офшорными зонами.

    Диана Калманбаева
