Глава ААК заявил о критической угрозе безопасности полетов в Казахстане

— Свалки, расположенные вблизи аэропортов Атырау, Семей, Усть-Каменогорск, Кокшетау, Балхаш и Урджар повышают вероятность столкновения воздушных судов с птицами и создают эксплуатационные ограничения для авиакомпаний, — сказал Майкл Дэниел на заседании Правительства.

По его словам, в 2025 году было зафиксировано 280 столкновений воздушных судов с птицами и за первый квартал текущего года — 33.

Еще одной проблемой он назвал увеличение количества препятствий и нецелевое использование земель в районе аэропортов.

— Около 160 препятствий выявлено на приаэродромной территории аэропорта Алматы и более 150 в районе аэропорта Шымкент, — заявил глава ААК.

Для решения данных проблем ААК разработаны схемы зонирования приаэродромных территорий и направлены в акиматы. Однако, по словам Майкла Дэниела, в большинстве случаев схемы зонирования до сих пор не были включены в генеральные планы развития населенных пунктов, что приводит к дальнейшему появлению новых объектов и препятствий вблизи аэропортов.

— Требуется усиление взаимодействия с местными исполнительными органами, которое, в свою очередь, остается важным условием обеспечения безопасности полетов и устойчивого развития аэропортов, — подчеркнул он.





