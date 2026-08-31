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    Гизат Нурдаулетов освобожден от должности Секретаря Совета Безопасности Казахстана

    Нурдаулетов Гизат Дауренбекович освобожден от должности Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Гизат Нурдаулетов
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

    Соответствующий указ подписан Главой государства.

    Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году.

    В 1986 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности «Юрист».

    1990-2017 гг. – служба в правоохранительных (органы прокуратуры, государственного следственного комитета) и специальных (органы национальной безопасности) государственных органах.

    2017-2019 гг. – первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

    2019-2022 гг. – Генеральный прокурор Республики Казахстан.

    2022-2023 гг. – помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.

    1 сентября 2023 года Указом Президента Республики Казахстан назначен Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан.

    Государственный советник юстиции 1 класса (2022).

    Ранее сообщалось о том, что Аида Балаева назначена заместителем Председателя Совета Безопасности РК.

    Отставки
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор