Гизат Нурдаулетов освобожден от должности Секретаря Совета Безопасности Казахстана
Нурдаулетов Гизат Дауренбекович освобожден от должности Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Соответствующий указ подписан Главой государства.
Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году.
В 1986 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности «Юрист».
1990-2017 гг. – служба в правоохранительных (органы прокуратуры, государственного следственного комитета) и специальных (органы национальной безопасности) государственных органах.
2017-2019 гг. – первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.
2019-2022 гг. – Генеральный прокурор Республики Казахстан.
2022-2023 гг. – помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.
1 сентября 2023 года Указом Президента Республики Казахстан назначен Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан.
Государственный советник юстиции 1 класса (2022).
Ранее сообщалось о том, что Аида Балаева назначена заместителем Председателя Совета Безопасности РК.