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Гизат Нурдаулетов назначен Секретарем Совета Безопасности РК
25 Февраля 2022 12:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гизат Нурдаулетов назначен помощником Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича помощником Президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности Генерального Прокурора Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 25 февраля 2022 года
№ 817
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