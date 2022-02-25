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Гизат Нурдаулетов назначен Секретарем Совета Безопасности РК

25 Февраля 2022 12:15
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Гизат Нурдаулетов назначен Секретарем Совета Безопасности РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гизат Нурдаулетов назначен помощником Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича помощником Президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности Генерального Прокурора Республики Казахстан.


Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 25 февраля 2022 года

№ 817

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#Президент Казахстана   #Назначения  
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