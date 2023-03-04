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Гимнаст Нариман Курбанов выиграл этап Кубка мира в Дохе

4 Марта 2023, 02:00
Гимнаст Нариман Курбанов выиграл этап Кубка мира в Дохе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гимнаст Нариман Курбанов, представлявший Казахстан на этапе Кубка мира в Дохе, Катар, завоевал золотую медаль в упражнениях на коне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.

Нариман набрал 15.400 очков оставил позади ирландского и тайпейского спортсмена.

Отметим, что выступавший на этих упражнениях Азизов Ильяс занял шестое место с результатом 14.100.

Ранее Нариман Курбанов завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии.


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