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    09:00, 19 Май 2024 | GMT +6

    Гимнаст Нариман Курбанов стал чемпионом Азии

    Нариман Курбанов
    Фото: НОК РК

    Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийски комитет РК.

    Ему не было равных в упражнении на коне. В финальном выступлении Курбанов набрал победные 15.600 балла.

    Казахстанец Милад Карими отметился вторым местом, уступив только Карлосу Юло из Филиппин. Решающее выступление Карими судьи оценили в 14.600 балла.

    Ранее Милад завоевал «серебро» в многоборье.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Узбекистан Гимнастика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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