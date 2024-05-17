Милад Карими завоевал серебро чемпионата Азии по спортивной гимнастике

В Ташкенте (Узбекистан) стартовал чемпионат Азии по спортивной гимнастике среди мужчин. Казахстан на первенстве континента представляют Милад Карими, Нариман Курбанов, Дмитрий Патанин, Ильяс Азизов, Дияс Тойшыбек и Фарух Набиев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта РК.

Сегодня прошли состязания в личном и командном многоборье. По итогам выступления у Казахстана серебряная медаль. Ее обладателем стал лидер сборной Милад Карими, его результат - 84,632 балла.

Первое место занял Карлос Юло из Филиппин - 84,931. Замкнул тройку лучших Абдулла Азимов (Узбекистан) - 82,431 балла.

На ЧА разыгрывалась одна олимпийская лицензия. Однако Милад Карими в борьбе за путевку не участвовал - он отобрался на Олимпиаду по итогам чемпионата мира-2023.

Наибольшие шансы завоевать путевку были у Дмитрия Патанина. Но набранных им 79,598 баллов не хватило для завоевания лицензии. Олимпийская квота досталась представителю Узбекистана Азимову.

Параллельно взрослому первенству Азии в Ташкенте будет проходить юниорский чемпионат. Соревнования завершатся 19 мая. После тут же стартует континентальное первенство среди женщин.