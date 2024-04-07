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    17:24, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Гимнаст Ильяс Азизов завоевал две медали на Кубке вызова в Хорватии

    Ильяс Азизов
    Фото: Olympic.kz

    Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Ильяс Азизов стал обладателем двух медалей Кубка вызова в Осиеке (Хорватия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Он стал лучшим в упражнении на коне, набрав в финале 14.600 балла.

    Еще одну награду он завоевал в вольных упражнениях. Азизов стал вторым. В финале его выступление оценили в 14.200 балла.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика Гимнастика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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