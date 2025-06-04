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    14:02, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Гимн под сопровождение духового оркестра исполнили в День госсимволов в Кокшетау

    Республиканская патриотическая акция «Менің Туым» прошла в День государственных символов на площадке флагштока в городе Кокшетау, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Гимн под сопровождение духового оркестра исполнили в День госсимволов в Кокшетау
    Фото: Оксана Матасова

    В патриотической акции принял участие и видный общественный деятель, автор Государственного герба Республики Казахстан — Жандарбек Малибеков. Почетными гостями были также ветераны, представители общественности, неправительственные организации и молодежь области.

    Кульминацией акции стало живое исполнение Государственного Гимна большим хором студентов колледжа им. Биржан сал и Казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина под сопровождение военного духового оркестра воинской части 5510 Национальной гвардии РК.

    — Это праздник, который напоминает нам о важности национальной идентичности, гражданской ответственности и исторической преемственности. Государственные символы страны — не только атрибутика суверенитета, это живое воплощение таких духовных понятий, как патриотизм, любовь к Родине… Сегодня, когда перед нашим обществом стоят новые вызовы и цели, особенно важно помнить, что сила нации в ее единстве, уважении к своим символам, истории и культуре, — отметил в своей поздравительной речи аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

    С приветственной речью выступил и гость мероприятия Жандарбек Малибеков, рассказавший историю создания герба. 

    Гимн под сопровождение духового оркестра исполнили в День госсимволов в Кокшетау
    Фото: Оксана Матасова

    В рамках праздничной акции были награждены герои, волонтеры и победители международных научных, культурных и спортивных конкурсов и фестивалей. 

    Акцию завершило праздничное выступление этно-фольклорного ансамбля «Орда» акмолинской областной филармонии.

    Гимн под сопровождение духового оркестра исполнили в День госсимволов в Кокшетау
    Фото: Оксана Матасова

    Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечают День государственных символов. 

    Теги:
    Госсимволы РК Кокшетау
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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