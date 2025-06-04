Гимн под сопровождение духового оркестра исполнили в День госсимволов в Кокшетау

В патриотической акции принял участие и видный общественный деятель, автор Государственного герба Республики Казахстан — Жандарбек Малибеков. Почетными гостями были также ветераны, представители общественности, неправительственные организации и молодежь области.

Кульминацией акции стало живое исполнение Государственного Гимна большим хором студентов колледжа им. Биржан сал и Казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина под сопровождение военного духового оркестра воинской части 5510 Национальной гвардии РК.

— Это праздник, который напоминает нам о важности национальной идентичности, гражданской ответственности и исторической преемственности. Государственные символы страны — не только атрибутика суверенитета, это живое воплощение таких духовных понятий, как патриотизм, любовь к Родине… Сегодня, когда перед нашим обществом стоят новые вызовы и цели, особенно важно помнить, что сила нации в ее единстве, уважении к своим символам, истории и культуре, — отметил в своей поздравительной речи аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

С приветственной речью выступил и гость мероприятия Жандарбек Малибеков, рассказавший историю создания герба.

Фото: Оксана Матасова

В рамках праздничной акции были награждены герои, волонтеры и победители международных научных, культурных и спортивных конкурсов и фестивалей.

Акцию завершило праздничное выступление этно-фольклорного ансамбля «Орда» акмолинской областной филармонии.

Фото: Оксана Матасова

Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечают День государственных символов.