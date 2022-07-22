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Гимн Казахстана впервые прозвучал на чемпионате мира по легкой атлетике
22 Июля 2022 14:14

Гимн Казахстана впервые прозвучал на чемпионате мира по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне в Юджине (штат Орегон, США) легкоатлетка Нора Джеруто выиграла историческое для Казахстана «золото» чемпионата мира по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Джеруто с рекордом мировых первенств (8:53.02) заняла первое место в соревнованиях по бегу с препятствиями на 3000 метров, позволив тем самым гимну Казахстана впервые в истории прозвучать на чемпионате мира по легкой атлетике. Видео данного эпизода представлено ниже.

Нора Джеруто также установила новый рекорд мировых первенств с результатом 8:53.02. Этот показатель также стал третьим лучшим в истории.


Фото: sports.kz





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