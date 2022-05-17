17 Мая 2022 20:47

Гималайский медвежонок родился в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У пары гималайских медведей Яшина и Уссури из Алматинского зоопарка появился на свет маленький медвежонок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В зоопарке Алматы сообщили, что отец и мать медвежонка-самки приехали из России в мае прошлого года. Это их первый малыш.

«Родился медвежонок 18 января и почти пять месяцев он жил с мамой в «берлоге» - специальном домике. В этот период мы совсем не беспокоили маму с малышом. Уссури очень ответственная и заботливая мама. Только когда малыш окреп, они вышли в большой вольер, где вы и можете их увидеть», - сообщили в зоопарке.

Видео медвежонка появилось на странице зоопарка в Instagram.

Администрация зоопарка объявила конкурс на имя для детеныша. Самое лучшее выберут сотрудники секции хищников, которые ухаживают за медведями.

Ранее сообщалось, что алматинском зоопарке родился детеныш японских макак – Тони , также появился на свет детеныш кенгуру.