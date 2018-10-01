Гигантскую тыкву вырастил житель Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Плод растения достиг таких внушительных размеров, что на нем может сидеть несколько маленьких детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Устинка LIVE.

Удивительный урожай вырос на одном из приусадебных участков в районе Бабкиной мельницы.

Садовод Вячеслав Камчатный признается, что прежде ему не удавалось получить такие огромные плоды.

«Тыква просто нереальных размеров, я не ожидал ничего подобного! Растил ее как обычно, из простых семян, только удобрял органическими веществами и поливал, - рассказывает Вячеслав Геннадьевич. - Она пока еще на грядке, все близкие и знакомые в шоке от такой тыквы, особенно когда видят фото, где ребенок сидит на ней. Ширина диковинного плода 65 сантиметров, ширина - 80, высота - 40».

Вячеслав Камчатный говорит, что надеется в следующем году снова вырастить такую же и уже приберег для нее семена. Нынешний урожай садовод хочет представить на тыквенный фестиваль.