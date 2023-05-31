Гигантскую опухоль удалили у новорожденной врачи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Хирурги Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы удалили у новорожденной опухоль гигантских размеров - линфангиому, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления общественного здравоохранения города сообщили, что малышка родилась недоношенной весом 2,495 кг. Врожденная опухоль образовалась в правой подмышечной области и привела к серьезным последствиям для здоровья: врачи диагностировали дыхательную и сердечно-сосудистую недостаточность, нарушение кровообращения I степени.

На момент рождения состояние ребенка оценивалось, как крайне тяжелое. В сопровождении неонатальной бригады малышку доставили из родильного дома в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы. Две недели персонал Детской неотложки боролся за жизнь малышки.

«Диагноз - лимфангиома больших размеров подмышечной области справа размерами 12 на 17 сантиметров. Недоношенность - 34 недели. Ребенок был доставлен на ИВЛ. После полной подготовки ребенка мы провели операцию по иссечению лимфатической структуры. Операция длилась 75 минут и прошла успешно. Ребенок был выписан из стационара с выздоровлением», - прокомментировал детский хирург Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Жалгас Куниязов.

Лимфангиома – это доброкачественная опухоль, состоящая из сосудов лимфы, формируется во II триместре беременности. Приобретая огромные размеры опухоль способна вызывать опасные состояния для здоровья. Своевременное удаление позволяет делать благоприятные прогнозы.