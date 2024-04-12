Гидромелиоративно-строительный институт восстановят в Таразе

В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Национального совета по науке и технологиям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

- Принято решение о восстановлении гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением. В плачевном положении находится Институт сейсмологии. Я поручил правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом. По моему поручению на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование. Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ, - сообщил Президент на заседании Национального совета по науке и технологиям.

Президент также напомнил, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение.