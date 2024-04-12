Гидромелиоративно-строительный институт восстановят в Таразе
В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Национального совета по науке и технологиям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
- Принято решение о восстановлении гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением. В плачевном положении находится Институт сейсмологии. Я поручил правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом. По моему поручению на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование. Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ, - сообщил Президент на заседании Национального совета по науке и технологиям.
Президент также напомнил, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение.
— Это крайне важная задача. Решения должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься. Поэтому ученые, исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации, — добавил Касым-Жомарт Токаев.