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    15:54, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Гидромелиоративно-строительный институт восстановят в Таразе

    водохранилище
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Национального совета по науке и технологиям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    - Принято решение о восстановлении гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением. В плачевном положении находится Институт сейсмологии. Я поручил правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом. По моему поручению на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование. Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ, - сообщил Президент на заседании Национального совета по науке и технологиям.

    Президент также напомнил, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение.

    — Это крайне важная задача. Решения должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься. Поэтому ученые, исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Наука Гидрология Президент Ученые Токаев Касым-Жомарт Тараз
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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