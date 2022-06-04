4 Июня 2022 12:44

Гибель тюленей на Каспии: экологи не нашли превышения вредных веществ в воде и воздухе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года общее количество обнаруженных мертвых тюленей на Каспии составило 219 туш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разницы между найденными в апреле и мае тушами тюленями не имеется, так как все они были в одинаковом разложившемся состоянии», - говорится в ответе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК на официальный запрос МИА «Казинформ».

Сотрудники департамента экологии Мангистауской области отобрали пробы воздуха и воды. По результатам лабораторных исследований, превышений предельно допустимых концентраций не установлено.

Институт гидробиологии и экологии произвел исследования по измерению роста и веса, определению пола животных, отбору клыков и ногтей для определения возраста животных.

По информации сотрудников профильных научных организаций, результаты исследований, а также предположительные причины гибели животных планируется озвучить в этом месяце.

Ранее сообщалось, что все обнаруженные туши тюленей находились на стадии сильного разложения. Из-за этого не получилось произвести отбор проб тканей для проведения токсикологических, гистологических и вирусологических исследований. Следовательно, в Минэкологии предполагают, что их гибель произошла в зимний период. Обнаруженные туши по мере нахождения утилизируются силами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства и местного исполнительного органа с соблюдением санитарных норм.

В ведомстве подчеркнули, что ежегодно в весеннее время, когда начинаются штормовые северо-западные и западные ветра, отмечается вынос мертвых туш каспийских тюленей на побережье Каспийского моря.