Подозреваемый в избиении женщины в Жетысу задержан

По информации распространяемой в социальной сети, инцидент произошел 3 марта в селе Суыксай Аксуского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с женщиной после сделанного ему замечания. В ходе ссоры он набросился на нее и нанес множественные удары, в том числе по голове.

Очевидцы рассказали, что остановить нападавшего удалось лишь благодаря вмешательству сельчан, прибежавших на крики детей. Даже после этого мужчина продолжал вести себя агрессивно.

Пострадавшая была экстренно доставлена в центральную районную больницу и госпитализирована в хирургическое отделение.

В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в рамках расследования, в соответствии со статьей 201 УПК, разглашению не подлежит, дополнили в ведомстве.

