Подозреваемый в избиении женщины в Жетысу задержан
Информация о жестоком избиении женщины активно распространяется в социальных сетях. Пользователи делятся кадрами, на которых видны многочисленные синяки и следы побоев на теле пострадавшей. Женщина с тяжелыми травмами госпитализирована в центральную районную больницу и продолжает лечение, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации распространяемой в социальной сети, инцидент произошел 3 марта в селе Суыксай Аксуского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с женщиной после сделанного ему замечания. В ходе ссоры он набросился на нее и нанес множественные удары, в том числе по голове.
Очевидцы рассказали, что остановить нападавшего удалось лишь благодаря вмешательству сельчан, прибежавших на крики детей. Даже после этого мужчина продолжал вести себя агрессивно.
Пострадавшая была экстренно доставлена в центральную районную больницу и госпитализирована в хирургическое отделение.
В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в рамках расследования, в соответствии со статьей 201 УПК, разглашению не подлежит, дополнили в ведомстве.
