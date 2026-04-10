телерадиокомплекс президента РК
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:43, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Подозреваемый в избиении женщины в Жетысу задержан

    Информация о жестоком избиении женщины активно распространяется в социальных сетях. Пользователи делятся кадрами, на которых видны многочисленные синяки и следы побоев на теле пострадавшей. Женщина с тяжелыми травмами госпитализирована в центральную районную больницу и продолжает лечение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МВД РК

    По информации распространяемой в социальной сети, инцидент произошел 3 марта в селе Суыксай Аксуского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с женщиной после сделанного ему замечания. В ходе ссоры он набросился на нее и нанес множественные удары, в том числе по голове.

    Очевидцы рассказали, что остановить нападавшего удалось лишь благодаря вмешательству сельчан, прибежавших на крики детей. Даже после этого мужчина продолжал вести себя агрессивно.

    Пострадавшая была экстренно доставлена в центральную районную больницу и госпитализирована в хирургическое отделение.

    В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в рамках расследования, в соответствии со статьей 201 УПК, разглашению не подлежит, дополнили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что 19-летняя девушка пожаловалась на избиение хоккеистом в Кокшетау

    Айгерим Коппаева
