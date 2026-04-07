19-летняя девушка пожаловалась на избиение хоккеистом в Кокшетау

Фотографии побоев и рассказ о том, как все и произошло, пострадавшая выложила в Threads.

По словам девушки, поводом для конфликта послужила переписка ее бывшего молодого человека с его подругой, которую она увидела и начала возмущаться.

— Когда я попыталась уйти — он сорвался. Он схватил меня. Кинул обратно на кровать. Сел на меня сверху. Зажимал мне челюсть. Сжимал шею так, что я не могла кричать. Я не могла позвать на помощь. Я говорила: «Отпусти, мне больно». Не один раз. Ему было все равно. Он продолжал. Потом схватил за руки и начал трясти. Когда я смогла вырваться, он толкнул меня. Я упала. Ударилась затылком об пол, — описывает произошедшее девушка.

Фото из Threads пострадавшей

Бывшим молодым человеком, а вернее — супругом девушки, оказался хоккеист ХК «Арлан». После произошедшего пострадавшая попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Ее супруг также остался с царапинами на теле.

— Я говорю об этом открыто, потому что молчание защищает агрессора, а не жертву. Я хочу, чтобы об этом знали. Потому что сегодня это была я. А завтра может быть кто-то другой, — добавила девушка.

В департаменте полиции Акмолинской области пояснили, что по заявлению 19-летней жительницы города Астаны незамедлительно приняты меры реагирования.

— В отношении супруга за противоправные действия в быту возбуждено административное производство. Правонарушителю вынесено защитное предписание с установлением соответствующих ограничений. Материалы дела направлены в суд, — подчеркнули в полиции.

Стражи порядка заверили, что подобные факты находятся на особом контроле у полиции. Любые проявления бытового насилия пресекаются в соответствии с действующим законодательством.

В хоккейном клубе пока не прокомметировали произошедшее.

