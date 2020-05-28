Гибель рыбы в почерневшей реке зафиксировали в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Алматинской области обнаружили несколько снулых рыб на реке Талгар в Енбекшиказахском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото и видео с места разместила пользовательница Facebook Ольга Гумирова.

«На реке Талгарке - драма. В районе поселка Космос (Алматинская область) кто-то слил в воду какую-то дрянь (местные жители грешат на фирму «Адал»). Река почернела, рыба из реки повыпрыгивала местами на берег. 26 мая после обеда был выброс. Передохли не только мальки, но и крупные особи», - написала она.

Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животноводства МЭГПР РК Сакен Дилдахмет отметил, что 27 мая 2020 года государственными инспекторами отдела Капшагайской инспекции Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира согласно схемы взаимодействия, при обнаружении угрозы и (или) гибели животных, был осуществлен выезд в район поселка Космос Енбекшиказахского района Алматинской области для обследования и изучения ситуации на водоеме.

«При обследовании территории на реке Талгар на окраине поселка Базаркельды был зафиксирован факт гибели рыб. Сотрудниками РГП «Казгидромет» были отобраны пробы для проведения лабораторных анализов. Сотрудниками департамента экологии и областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира проводятся мониторинговые работы», - отметил он.