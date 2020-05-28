Гибель рыбы в почерневшей реке: озвучены результаты первой экспертизы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В РГП «Казгидромет» предоставили результаты первого дня экспертизы гибели рыб и потемнении воды в реке Талгар п.Базаркельди Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
27 мая 2020 года специалисты лаборатории филиала РГП «Казгидромет» по Алматы провели внеплановый отбор проб воды на 3 точках:
1 точка: 0,5 км выше от фермы ТОО «Adal Cyt»;
2 точка: напротив фермы ТОО «Adal Cyt»;
3 точка: 0,5 км ниже от фермы ТОО «Adal Cyt».
Анализ качества поверхностной воды проводится по 44 физико-химическим показателям, в том числе главные ионы, биогенные, органические и неорганические вещества, тяжелые металлы.
По результатам анализа первого дня температура воды была отмечена в пределах 25,1-26,4ºC, водородный показатель 8,1-8,2, концентрация растворенного в воде кислорода в норме и находится в диапазоне 7,4-7,7 мг/дм3, цветность – 6-7 градусов, прозрачность – 20 см, запах – 1 балл, ощущается нехарактерный для природной воды запах (запах навоза).
«29 мая 2020 года будет опубликована дополнительная информация о результатах анализов по остальным показателям. Результаты анализа на «биохимическое потребление кислорода (5)», который выполняется 5 суток, будут представлены 1 июня текущего года», - сообщили в ведомстве.
Напомним, что жители Алматинской области зафиксировали гибель рыбы в почерневшей реке.
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