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Гибель ребенка в Алматы: дело переквалифицировано на «убийство»

3 Октября 2019 09:31
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Гибель ребенка в Алматы: дело переквалифицировано на «убийство»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы прокомментировала смерть в больнице двухлетнего ребенка, которого избил отчим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, подозреваемый сразу же был задержан и арестован. Он дал признательные показания.

«В настоящее время уголовное дело переквалифицировано на ст.99 УК РК – убийство и передано для проведения досудебного расследования в Следственное управление ДП. Это жестокое преступление имело место 23 сентября. Сообщение в полицию поступило около 16:00 часов. Подозреваемый был задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания», - отметили в департаменте полиции города Алматы.

Напомним, отчим избил двухлетнего ребенка в Алматы 23 сентября.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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