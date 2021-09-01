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Гибель мужчины от столбняка зарегистрировали в СКО

1 Сентября 2021 11:50
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Гибель мужчины от столбняка зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали гибель 54-летнего мужчины от столбняка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, экстренное извещение поступило из села Новоишимское района им. Г. Мусрепова.

«Пациент, гражданин Республики Узбекистан, в прошлом году прибыл в район по работе. 21-го августа на стройке поранил правую стопу ноги ржавым гвоздем. 25-го августа появилось запрокидывание головы назад и появление спазма челюсти. За медицинской помощью не обращался. 26-го августа бригада скорой помощи доставила его в районную больницу. На момент осмотра отмечался спазм челюсти, скованность по ходу всего позвоночника, выраженная слабость. На основании наличия эпидемиологического анамнеза и клинической картины выставлен диагноз «столбняк». Прививочный статус больного неизвестен. Проведена экстренная вакцинация. С момента поступления в стационар состояние пациента оставалось без видимых изменений, стабильно тяжелое. 28-го августа мужчина скончался», - проинформировал А. Кушбасов.

Он добавил, что если бы мужчина вовремя обратился за помощью, получил вакцину, его можно было бы спасти.

«Призываем североказахстанцев быть бдительнее и в подобных случаях обращаться к медикам. Столбняк – это острая инфекционная болезнь, вызываемая спорами бактерии Clostridium tetani. Эти споры обнаруживаются повсюду: в окружающей среде, золе, кишечнике и фекалиях животных и людей, на поверхности кожи и ржавых инструментов. В связи с высокой устойчивостью спор к высоким температурам и большинству антисептиков они могут жить годами. Любой человек может заболеть столбняком, но чаще всего и в наиболее тяжелой форме подвержены люди, которые не были иммунизированы вакцинами, содержащими столбнячный анатоксин», - сказал А. Кушбасов.

Инкубационный период столбняка длится от 3-х до 21-го дня после инфицирования. В большинстве случаев болезнь развивается в течение 14 дней.

Единственным средством профилактики является своевременная плановая вакцинация, которая в Казахстане включена в национальный календарь прививок и проводится бесплатно с 2-х месячного возраста, далее в 3, 4 месяца, в 1,5 года, в 6 лет, в 16 лет и в последующем каждые 10 лет.

«Проводится экстренная вакцинация против столбняка. Для этого используется АбКДС-содержащая вакцина, АДС-М, противостолбнячный человеческий иммуноглобулин, противостолбнячная сыворотка. Ещё раз призываем всех не отказываться и ставить плановые профилактические прививки. В случае получения травм следует немедленно обращаться за медицинской помощью», - подчеркнул А. Кушбасов.

Последний случай заболевания человека столбняком в регионе регистрировали более 30 лет назад.


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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Здравоохранение  
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Автор:

Олеся Жуковень

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