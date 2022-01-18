Гибель многодетной матери в Алматы - Бакытжан Сагинтаев встретился с семьей
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с семьей погибшей во время массовых беспорядков в начале января алматинки и выразил искренние соболезнования. Он взял на контроль вопрос выделения жилья многодетной семье, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе акимата сообщили, что вечером 5 января Жанар Утегенова была вынуждена выйти на улицу, несмотря на неспокойную обстановку в городе, - ее новорожденному ребенку срочно требовались лекарства. 35-летняя женщина попала под обстрел террористов и от полученных травм скончалась.
Ее супруг Нурсултан Буркитбаев остался вдовцом с четырьмя детьми 2014, 2017, 2019 и 2021 годов рождения.
Супруги с детьми жили в арендованной времянке.
«Сегодня аким города Бакытжан Сагинтаев встретился с Нурсултаном Буркитбаевым, выразил ему искренние соболезнования в связи с гибелью супруги. А также взял на личный контроль его просьбу оказать помощь в улучшении жилищных условий», - сообщили в пресс-службе акимата.
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