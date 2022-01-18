+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Гибель многодетной матери в Алматы - Бакытжан Сагинтаев встретился с семьей

18 Января 2022 14:32
Поделиться:
Гибель многодетной матери в Алматы - Бакытжан Сагинтаев встретился с семьей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с семьей погибшей во время массовых беспорядков в начале января алматинки и выразил искренние соболезнования. Он взял на контроль вопрос выделения жилья многодетной семье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
96 человек, участвовавшие в беспорядках, выявлено в Кызылординской области
Коронавирус в Алматы: 1 096 человек в больницах Полиция Алматы показала искореженный автопарк Как выглядит Тараз после трагических событий 4-6 января - фоторепортаж

В пресс-службе акимата сообщили, что вечером 5 января Жанар Утегенова была вынуждена выйти на улицу, несмотря на неспокойную обстановку в городе, - ее новорожденному ребенку срочно требовались лекарства. 35-летняя женщина попала под обстрел террористов и от полученных травм скончалась.

Ее супруг Нурсултан Буркитбаев остался вдовцом с четырьмя детьми 2014, 2017, 2019 и 2021 годов рождения.

Супруги с детьми жили в арендованной времянке.

«Сегодня аким города Бакытжан Сагинтаев встретился с Нурсултаном Буркитбаевым, выразил ему искренние соболезнования в связи с гибелью супруги. А также взял на личный контроль его просьбу оказать помощь в улучшении жилищных условий», - сообщили в пресс-службе акимата.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Акимат   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
96 человек, участвовавшие в беспорядках, выявлено в Кызылординской области
Коронавирус в Алматы: 1 096 человек в больницах
Полиция Алматы показала искореженный автопарк
Как выглядит Тараз после трагических событий 4-6 января - фоторепортаж
Популярное
1 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
2 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
3 Резервист назначен акимом района в Костанайской области
4 Президент ожидает конкретных предложений от Правительства и госкомиссии по вопросам приватизации - Берик Уали
5 Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
6 Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
Читайте также
Полиция Алматы показала искореженный автопарк
В Караганде родным погибших солдат Нацгвардии вручили награды и по 7 млн тенге
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Резервист назначен акимом района в Костанайской области
Президент ожидает конкретных предложений от Правительства и госкомиссии по вопросам приватизации - Берик Уали
Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив