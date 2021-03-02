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    12:35, 02 Март 2021 | GMT +6

    Гибель людей из-за отравления угарным газом прокомментировал Юрий Ильин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал чрезвычайные ситуации, связанные с гибелью людей от отравления угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотел бы от имени нашего министерства и от себя лично выразить соболезнования семьям погибших в Туркестанской области. К сожалению, такие случаи не единичные. Буквально за прошедшие сутки у нас произошло отравление от угарного газа в результате использования газобаллонного оборудования, где два человека погибли в Мангыстауской области, в Туркестанской области молодой человек скончался от использования газового оборудования», - сказал Юрий Ильин во время пресс-конференции в СЦК.

    Напомним, 27 февраля в Туркестане в частном жилом доме были обнаружены тела пятерых человек без признаков жизни, в том числе 4 несовершеннолетних детей. В ходе тщательного осмотра дома было установлено, что к установленной печи был подключен гофрированный отвод. Гофрированный отвод с наружной стороны выводился на 5-7 см, что способствовало ухудшению тяги в печи под влиянием сильного ветра. При ухудшении тяги угарный газ распространялся внутри дома.


    Теги:
    МЧС Туркестанская область Происшествия, ЧС Другие государственные органы Общество Происшествия
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