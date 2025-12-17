РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:05, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Гибель 46 горняков на шахте Костенко: приговор остался без изменений

    Апелляционная инстанция поставила точку в одном из самых резонансных уголовных дел последних лет в Карагандинской области. Решение суда первой инстанции признано законным и подлежащим исполнению, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: pixabay

    Как сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда, 17 декабря судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционные жалобы осужденных и их защитников по делу о взрыве на шахте имени Костенко. По итогам пересмотра приговор суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды от 15 августа 2025 года оставлен без изменения и вступил в законную силу.

    Речь идет об уголовном деле в отношении десяти должностных лиц шахты, включая директора, его заместителя, главного инженера, руководителей участков, главного механика и специалистов по технике безопасности. Все они были признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (ч.3 ст. 277 УК).

    Судом установлено, что нарушения требований промышленной, пожарной и трудовой безопасности привели к взрыву, в результате которого погибли 46 шахтеров, еще 26 получили тяжкий и средней тяжести вред здоровью от воздействия взрывной волны и угарного газа, образовавшегося при горении угольной пыли.

    Согласно приговору, директору шахты назначено 8 лет лишения свободы, его заместителю, главному инженеру и начальнику участка — по 7 лет, одному из фигурантов — 6 лет 6 месяцев, еще троим — по 6 лет, двоим — по 5 лет лишения свободы. Всем осужденным также запрещено занимать руководящие должности в горнодобывающей промышленности сроком на три года. 

    В областном суде подчеркнули, что оснований для изменения либо отмены приговора суд первой инстанции не допустил.

    Теги:
    Шахтеры Суды Карагандинская область Шахты Шахта Костенко
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
