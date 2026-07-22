Газовая электростанция Жанаозена начала вырабатывать промышленную электроэнергию

В Жанаозене началась выработка первой промышленной электроэнергии на газовой электростанции. Проект реализуют АО «КазМунайГаз» и итальянская компания Eni в рамках программы низкоуглеродного развития, передает агентство Kazinform.

Газовая электростанция является частью проекта по строительству гибридного энергетического комплекса общей мощностью 247 МВт, который объединит солнечную (50 МВт), газовую (120 МВт) и ветровую (77 МВт) генерацию.

Как отметили в компании, в сентябре 2025 года в рамках проекта была введена в эксплуатацию солнечная электростанция, которая с начала работы выработала около 62 млн кВт/ч электроэнергии.

На газовой электростанции установлены шесть газопоршневых агрегатов производства Wartsila, построена подстанция напряжением 110 кВ, продолжаются пусконаладочные работы. В строительстве объекта задействовано более 1 тыс. человек. Завершить приемку станции в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года.

Одновременно продолжается строительство ветровой электростанции.

После завершения проекта гибридная электростанция обеспечит стабильное энергоснабжение дочерних предприятий «КазМунайГаза» в регионе. Кроме того, после ввода комплекса в эксплуатацию планируется создать до 70 новых рабочих мест.

Напомним, в 2021 году АО НК «КазМунайГаз» и итальянская компания Eni подписали меморандумы о сотрудничестве с целью развития альтернативных источников энергии.