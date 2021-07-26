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Казахстан и Eni будут развивать альтернативные источники энергии

26 Июля 2021 16:08
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Казахстан и Eni будут развивать альтернативные источники энергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с главным исполнительным директором энергетической компании Eni Клаудио Дескальци, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

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Компания Eni присутствует в Казахстане с 1992 года и инвестировала в экономику Казахстана более $15 млрд. Стороны обсудили вопросы увеличения и поддержания уровня добычи нефти и конденсата на месторождениях Кашаган и Карачаганак, а также развития проектов возобновляемых источников энергии на территории Республики Казахстан.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин подчеркнул, что Eni является важным инвестиционным партнером Казахстана, отметив вклад компании в разработку месторождений Карачаганак и Кашаган, а также в проведении разведочных работ на месторождениях Исатай и Абай.

Компания Eni вносит весомый вклад в проекты энергетического перехода и декарбонизации в РК. В рамках этого направления ведется реализация ряда совместных проектов. Так, в Актюбинской области реализуется проект по строительству ветровой электростанции мощностью 100 МВт и в Туркестанской области завершается строительство солнечной электростанции на 50 МВт.

В присутствии главы Правительства подписан ряд документов. Между АО «НК «КазМунайГаз» и компанией Eni подписаны меморандумы о сотрудничестве в разработке проектов энергетического перехода для производства и реализации электроэнергии и о развитии сельскохозяйственных и водородных проектов в РК.

Между министерством экологии, геологии и природных ресурсов, АО «Казгеология» и компанией Eni подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам совместной реализации проектов недропользования на территории РК.


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#Правительство РК   #Энергетика   #Экономика  
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