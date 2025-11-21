Герой, соединивший две страны: в Турции увековечили память казахстанского миротворца

Визит главы Минобороны стал не просто дипломатической поездкой, а знаком глубокой военной дружбы двух братских государств, которую укрепляют как современные соглашения, так и судьбы людей, служивших плечом к плечу.

Путь начинается с памяти

Первым пунктом визита министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова в Турцию стала церемония возложения венка к памятнику Мустафы Кемаля Ататюрка в мемориальном комплексе «Аныткабыр». Именно здесь, у могилы основателя Турецкой Республики, министр почтил память маршала, великого реформатора, проложившего путь к современной Турции.

Переговоры, открывающие новые возможности

После церемонии состоялись переговоры между Дауреном Косановым и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. Главы оборонных ведомств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества — от военной науки и образования до совместных проектов в военно-технической сфере. Встреча с начальником Генерального штаба ВС Турции стала логичным продолжением диалога.

Как известно, взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран в области военной науки, образования, боевой подготовки и военно-технической сферы осуществляются на основе имеющегося двустороннего соглашения о военном сотрудничестве.

Память об офицере, погибшем как герой

Особым моментом визита стало посещение Военной академии Сухопутных войск Национального университета обороны Турции (тур.: Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu) — места, где когда-то учился казахстанский офицер, миротворец, капитан Кайрат Кудабаев.

Фото: Акжигит Чукубаев/Kazinform

Кайрат стал одним из первых казахстанских военнослужащих, направленных сюда на обучение в 1993 году. Его путь оборвался трагически в январе 2005 года, когда во время выполнения миссии «Казбата» в Ираке произошел непроизвольный взрыв боеприпасов. Ценой собственной жизни он спас сослуживцев. За мужество он был награжден орденом «Айбын» I степени (посмертно) и рядом международных наград.

Сегодня в стенах академии, где формировался его характер как офицера, торжественно открыли мемориальную доску, посвященную подвигу казахстанского героя.

Память, которая вдохновляет

На церемонии присутствовали супруга Кайрата Асем Туркестанова, его две дочери Кудабаевы Амина и Мадина, а также казахстанские курсанты, обучающиеся в Турции. Семья выразила благодарность за то, что память о Кайрате Кудабаеве не забыта — особенно вдали от Казахстана в стенах крупнейшего военного вуза Турции, где когда-то обучался сам Ататюрк.

Курсанты же говорили о гордости: учиться там же, где учился офицер, отдавший жизнь за своих товарищей, — честь и ответственность.

Обучающийся в академии курсант из Казахстана Олке Ердалы отметил, что горд получать образование в стенах ВУЗа, где когда-то учился герой из Казахстана.

— Сегодняшнее мероприятие посвящено открытию мемориальной доски капитану Кудабаеву Кайрату Толеухановичу, который выполняя свой воинский долг погиб в Ираке. Как оказалось, он получал образование в нашей академии. Я рад и горд, что обучаюсь в том же учебном заведении, где учился наш герой!

Диалог с будущими защитниками страны

В завершение визита Даурен Косанов встретился с казахстанскими курсантами, обучающимися в Турции. Обсудив вопросы учебы, условий проживания и будущей службы, он подчеркнул важность подготовки офицеров международного уровня. Примечательно, что среди курсантов есть и девушки из Казахстана, уверенно выбирающие карьеру военных медиков.

