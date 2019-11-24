Герой нашего времени - Марат Едигеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В посёлке Просторное, близ Караганды, есть памятник Марату Оразовичу Едигееву и улица носит его имя. Здесь каждый житель может с признательностью рассказать о человеке, благодаря которому для них наступил новый день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23апреля 2013года Марат Едигеев сделал свой выбор. Он отвёл потерявший управление самолёт от населенного пункта Просторный и дал приказ своему штурману Руслану Галимзянову катапультироваться. Ценой своей жизни спас сотни других.





Посмертно за мужество и героизм при исполнении воинского долга Марат Оразович Едигеев, полковник, командир 610 авиационной базы был награждён орденом «Айбын» 1-ой степени.

На месте гибели летчика установили памятник. Возле него можно часто увидеть мальчишек, мечтающих летать. Для них он близкий и понятный образец героизма, образец настоящего офицера, на которого стоит равняться.

Едигеев Марат Оразович навечно занесён в книгу почёта Карагандинской авиационной базы. Сослуживцы помнят его жизнелюбие, оптимизм, командирскую уверенность, ум, профессионализм, строгость и справедливость. Коллеги рассказывают о Марате Оразовиче с неподдельной теплотой и искренностью. Они единодушны в том, что Едигеев -настоящий офицер, талантливый командир, надёжный друг.





Марат Оразович родился в Костанайской области 23декабря 1967 года. С детства мечтал стать военным лётчиком. Хорошо учился, занимался вольной борьбой, лыжным спортом , готовился к воплощению своей мечты. Если он что-то решал, то это раз и навсегда , поэтому родители не стали его переубеждать в выборе профессии.

В 1989 году он окончил Армавирское высшее военное Краснознаменное училище лётчиков.

В 2001 году-Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина в Москве.

Он прошёл путь от лейтенанта до полковника, от летчика до командира авиационной базы. В авиации прослужил более 30 лет, освоил несколько типов самолетов: Л-39, Миг -23,Миг -27,Су-27,Миг -31.





Марат Оразович был одним из самых опытных летчиков ВВС Казахстана. А еще он был самым заботливым сыном, добрым отцом двух дочерей и сына, любящим мужем.

Он не увидел свою старшую дочь Аксанат в свадебном платье, не поднял на руки свою очаровательную внучку Сафию, не повёл в первый класс свою Аруку, так он ласково называл младшую дочь, не успел вдоволь пообщаться со своим долгожданным сыном, который так на него похож.

Младшие дети не верят в случившееся, они ждут чуда каждый день: вот откроется дверь и появится их самый лучший на свете папа...

С женой, Жанной Булатовной, они прожили вместе 21год. Это были годы взаимной любви и уважения, огромного семейного счастья. На семью Едигеевых равнялась молодежь, друзья приходили погреться возле их семейного очага, порадоваться их успехам, посоветоваться.

Ни о каком забвении не может быть и речи. Марат Оразович Едигеев жив в сердцах близких, родных, друзей , сослуживцев, спасенных им людей, каждого казахстанца.

23 декабря 2019 года ему бы исполнилось 52 года. О нем помнят и скорбят. Ведь Марат Оразович Едигеев - герой нашего времени.



















