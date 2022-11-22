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Героически погибшего пожарного Аскара Забикулина проводили в последний путь

22 Ноября 2022, 16:48
Героически погибшего пожарного Аскара Забикулина проводили в последний путь

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Кокшетау героически погибшего капитана гражданской защиты Забикулина Аскара Серикулы провели в последний путь его коллеги и родственники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«В 12.00 по всей республике в территориальных подразделениях МЧС почтили минутой молчания. Похоронили Аскара Забикулина на его родине в ауле Казгородок Енбекшилдерского района», - сообщили в МЧС.


20 ноября в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар Забикулин участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября. Во время пожара пострадал и второй пожарный. По факту пожара в Астане проводится служебное расследование. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Семья Аскара Забикулина получит трехкомнатную квартиру. Одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

Фото: instagram.com/askar_zn

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