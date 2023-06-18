Герои в белых халатах: столичные врачи получили награды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По традиции ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. В этот праздник мы чествуем ангелов в белых халатах - настоящих героев нашего времени, спасающих жизнь сотни людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии Дня медицинского работника приказом Министерства здравоохранения (от 2 июня 2023 года №112) к награждению представлены 2 449 медицинских работников и 9 медицинских производителей. Также 9 отраслевых ассоциаций представлены к вручению Алғыс хат от имени министра здравоохранения.

Медицинские сотрудники столичной многопрофильной больницы №3 удостоились чести получить нагрудные знаки «Ветеран труда», «За вклад в развитие здравоохранения Республики Казахстан», «Отличник здравоохранения» и почетные дипломы министра здравоохранения РК.

Врач нейрохирург многопрофильной больницы №3 Юрий Дихтярь был награжден нагрудным знаком «Ветеран труда», за вклад в развитие здравоохранения Республики Казахстан награду получили врач дерматовенеролог Магрипа Баймуратова, старшие медсестры Айна Жумагулова и Екатерина Конькова, врачи нейрохирурги Ермек Ибраев, Гульбаршын Айнакулов стали отличниками здравоохранения. Почетную грамоту от министра здравоохранения РК получили врач дерматовенеролог Алия Кариева и врач УЗИ Жанна Сулейменова.

По словам директора многопрофильной больницы №3 Жулдыз Данбаевой, с начала года в МГБ №3 города Астаны было пролечено 13500 пациентов, принято родов – 3301, родились дети – 3343, из них многоплодные роды 43, тройни -2. Проведено более 4500 операций.

«В нашем стационаре самые низкие показатели летальности, отсутствует материнская смертность. Количество жалоб уменьшилось в три раза. В консультативно-диагностическом отделении, травматологическом пункте, лабораториях, за текущий период были приняты более 100 тыс. пациентов. На сегодняшний день за счет местного бюджета акиматом города Астана получено высокотехнологическое медицинское оборудование. Оно позволяет повысить качество лечения и диагностики заболеваний», - сказала Жулдыз Данбаева.

В здравоохранении с учетом всех ведомств работают 270 тысяч медицинских работников, в том числе 79 тысяч врачей, а также 191 тысяча средних медицинских работников. Такие данные озвучили в Министерстве здравоохранения РК накануне профессионального праздника.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником. Президент отметил, что в Казахстане делается все для повышения статуса и репутации медицинских специалистов. Особое внимание государство всегда уделяет сфере здравоохранения. Строительство множества современных очистных сооружений, увеличение количества грантов, выделяемых на подготовку квалифицированных специалистов, оказание социальной поддержки работникам этой сферы – яркое тому подтверждение.с