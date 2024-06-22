Герои среди нас: как слесарь помогал ликвидировать паводки в Костанайской области

Марат Сатыбалдин работает слесарем-ремонтником в цехе водоснабжения ГКП «Затобольская ТЭК» Костанайского района Костанайской области. Во время паводков он круглосуточно дежурил в местах угрозы подтопления и оказывал помощь в эвакуации людей, тем самым спасая множество жизней и имущество своих земляков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Его вклад бесценен и в возведении дамбы в городе Тобыл, а также песчаных насыпей в селах Алтынсарино и Мичурино. Марат Сатыбалдин не только сам участвовал в этих работах, но еще организовал работу своих коллег из числа мужчин. Это позволило значительно ускорить процесс по защите населенных пунктов от наводнения, когда каждая минута была на счету.

- Народ у нас дружный. Если случается какая-то беда, то все идут собираются и идут на помощь. Так было и с паводками. Как только вода начала затапливать дома, все соседи собрались вместе, чтобы помочь друг другу. Кто-то таскал мешки с песком, кто-то спасал скотину, а другие готовили горячую еду для уставших. Мы понимали, что справиться можно только сообща, - говорит мужчина.

Марат Сатыбалдин отмечает, что такие испытания делают людей сильнее и сплоченнее.

— Мы увидели, что вместе можем преодолеть любые трудности. Главное - не оставаться равнодушными и помогать друг другу в беде. Это дает нам силу и уверенность в будущем, — заключил он.

Ранее Глава государства на торжественной церемонии в Акорде вручил Марату Сатыбалдину награду за проявленную самоотверженность во время паводков.