Герои Республики: Волонтеры движения Lider. kz нашли живыми 5400 человек

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – О работе волонтеров и трудностях, с которыми приходится сталкиваться, рассказывает одна из основательниц республиканского движения LIDER.KZ, руководитель ОО «Волонтерское движение LIDER.KZ Акмолинской области» Олеся Баимова. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

«Внимание, розыск!», «Ушел и не вернулся», «Пропал без вести»… За каждым из таких заголовков, встречаемых на страницах изданий, таится история человека. И не только его, но и тех ребят, которые неустанно ведут поиски без вести пропавших, надеясь только на счастливый исход дела. Благодаря казахстанским волонтерам, которым за шесть лет их работы поступило около 6000 обращений, живыми были найдены практически 5400 человек.

- Олеся, откуда такое желание помогать людям?

- Наверное, еще с детства. Я училась в советской школе, было тимуровское движение, мы помогали одиноким дедушкам и бабушкам. Кроме того, в школе был музей Боевой и трудовой славы, и с 6 класса я была там лектором. Мне нравилась эта работа, и уже тогда было интересно что-то искать. И потом, у нас в Казахстане особый менталитет у людей. Независимо от национальности на казахской земле появляется какое-то врожденное чувство «помоги ближнему своему». И меня мама воспитывала так же. У нас семья была небогатая, но порой мама отдавала последнее, чтобы помочь тому, кому это больше нужно. Мама умерла в 46 лет, а ее наказ о том, что нужно помочь тому, кому еще хуже, чем тебе, живет в моем сердце до сих пор.

- Вы являетесь одним из основателей республиканского волонтерского движения LIDER.KZ. Как волонтерство вошло в Вашу жизнь?

- В 2016 году, когда я была беременна младшей дочкой, в Астане пропала двухлетняя девочка, которая с родителями выехала на Нуру в майские праздники. Тогда еще не было поисковых волонтерских движений, но много добровольцев со всего Казахстана, потрясенные этой историей, поехали на поиски. И я в их числе. Поиски велись 10 дней, и в итоге девочку нашли в реке. За это время у нас создался свой чат, куда вошли именно те ребята, которые были на поисках или помогали информационно. Тогда мы и решили создать движение для поиска пропавших людей по всему Казахстану. Чтобы не только спецслужбы реагировали, но и добровольцы могли выходить на поиски, так как первые часы пропажи человека – самые важные, когда проще всего установить, куда человек пошел. В других городах ребята тоже присоединились к нам, собирали свои команды, назначали координаторов. Сейчас LIDER.KZ охватил 50 городов РК и пять тысяч волонтеров.

- Получается, что все началось с поисков, а дальше?

- А дальше мы начали устраивать благотворительные акции. Первой стала акция для детей из неблагополучных и малообеспеченных семей «Новый год в каждый дом». Нам помогали все неравнодушные люди. Мы собирали кульки, игрушки и ездили по домам в костюмах Снегурочки и Деда Мороза, развозя подарки детворе. В первый год, когда мы запустили эту акцию, мы поздравили 250 детей из Бурабайского района.

Я до сих пор помню, как малыши брали кульки со сладостями, и у них в глазах был такой восторг! Я никогда не видела такого восторга от конфет у детей из благополучных семей. В одном доме, который мы посетили, девочки играли с поломанными куклами. Мы вернулись и привезли им еще и шикарных «Барби». Нужно было видеть реакцию детей, когда они взяли их в руки. Малышки не верили и боялись, что эти игрушки заберут. И тогда я поняла одно - помимо поисков, нужно развивать и направление благотворительности.

Затем мы начали помогать пожилым людям, развозить нуждающимся продуктовые корзины. Всех акций не перечесть. Мы запустили у себя в районе «полки добра». Вот уже два года предприниматели и все желающие оставляют на них продукты, хлеб, а нуждающиеся могут взять все это бесплатно. Многие регионы нас поддержали, и сейчас у них тоже есть такие «полки добра». Функционирует у нас и склад социальной помощи. На безвозмездной основе в торговом доме предприниматель выделил нам бутик, куда люди приносят вещи в хорошем состоянии: посуду, книги, игрушки, одежду, а тот, кто нуждается, может взять это тоже совершенно бесплатно.

- Как приходилось работать во время пандемии?

- Когда наступила пандемия, многие предприятия закрывались на карантин, немало наших граждан остались без работы. Мы выискивали такие семьи и развозили им продуктовые пакеты. Сначала деньги на это собирали сами волонтеры. Затем начали откликаться люди, к нам присоединилось очень много предпринимателей, которые помогали осуществить это все. Тогда только за два месяца мы развезли продуктовых пакетов на 9 млн тенге! 600 семей из Бурабайского района были обеспечены продуктами.

- Были ли среди обращавшихся за помощью к Вам те, кто на самом деле не нуждался?

- Конечно, были. Во время пандемии за день мне поступало по 100 и более звонков. Звонили разные люди, и из них мы выбирали тех, кому реально нужна была помощь. Среди них были и те, кто просто решил получить под шумок бесплатные продукты, они звонили и требовали: привезите! Были, кстати, и курьезные случаи. Так однажды позвонила женщина с вопросом: «Если мы разведемся с мужем, я буду мать-одиночка, вы поможете нам продуктами?» Я попросила объяснить ситуацию. Как оказалось, оба супруга остались без работы и нуждались в помощи. Тогда я сказала женщине, что мы привезем продукты и не нужно для этого расходиться с супругом.

- Олеся, что еще приходилось делать во время пандемии?

- Во время пандемии мы вступили в РОО «Общественный контроль и мониторинг». Я тогда взяла на себя Акмолинскую область и стала руководителем филиала РОО. Мы мониторили ковидные центры и школы, отгрузку гуманитарной помощи, лекарств. А когда закрыли все дороги, у нас было разрешение на передвижение по области. Мы перевозили онкобольных, кому срочно нужна была консультация или операция. Встречали на блок-постах коробки с масками, препаратами, термометрами…

- Как много людей сегодня хотят стать волонтерами?

- Приходят в основном взрослые люди - те, кто уже сталкивался в жизни с какой-то несправедливостью, нуждой. К примеру, в свое время мы искали 6-летнего мальчика. Мы его нашли, а на следующий день его мама мне написала, что хочет быть волонтером. Она до сих пор с нами в команде.

Волонтер, прежде всего, должен быть сострадательным человеком. В пандемию многие звонили и говорили, что хотят быть волонтерами, и сразу же спрашивали - мне можно будет ездить по области? И когда слышали отказ, исчезали.

Честно говоря, первое время с момента образования нашего движения волонтеров не воспринимали как таковых. Крутили пальцем у виска. Года через два после основания нас признали, когда мы реально помогли найти нескольких человек. Теперь мы тесно сотрудничаем с органами ЧС, полицией, акиматом, предпринимателями и многими другими.

Сейчас с волонтерами мы одна большая дружная семья. И если бы не моя команда, я бы не была тем, кто я есть. Я горжусь ребятами. Я вообще много кем горжусь – своей страной, Бурабайским районом, нашими сотрудниками ЧС, акиматом, полицейскими, нашими людьми, которые охотно отзываются, когда нужна помощь. Когда пару лет назад в Бурабайском районе сгорел барак, наш склад наполовину был завален вещами и продуктами, каждый старался хоть чем-то помочь четырем семьям погорельцев. Даже бабушки, передвигаясь с тросточкой, приносили свои соленья передать пострадавшим. Это наш менталитет, и это здорово!

- За это время у вас было много наград. Какие из них считаете самыми важными?

- Наград действительно очень много. Самая запоминающаяся была в конкурсе «Караван доброты» от Фонда Нурсултана Назарбаева и Ассоциации деловых женщин Казахстана, в котором я удостоилась номинации «Қайырымдылық тарихы» за распространение информации по поиску пропавших без вести. Вторая запоминающаяся награда была получена за работу в период пандемии – «Халық алғысы». Радует, что наша помощь людям в тот период не осталась незамеченной.

Еще одна награда – прошлогодняя победа в конкурсе «30 лет - 30 лиц». Путем голосования было выбрано 30 человек, которые внесли вклад в развитие республики за эти годы. Я долго не могла прийти в себя, ведь я оказалась в одном ряду с выдающимися известными казахстанцами. Тем более, что на конкурс не подавала свою кандидатуру, меня каким-то образом номинировали сами организаторы. Попала в тройку лучших в номинации «Общественная деятельность».

Много благодарственных писем от Президента Касым-Жомарта Токаева, Нурсултана Назарбаева, акимов области и района, руководства ДЧС и многих других. Но, честно говоря, никаких наград никогда не жду, ведь мы работаем не из-за медалей. Но, с другой стороны, важно понимание того, что твою работу замечают, что ты полезен обществу.

- Олеся, у Вас две дочери, глядя на маму, не собираются ли они в будущем стать волонтерами?

- Старшая дочь, а ей сегодня 11 лет, похоже, пойдет по моим стопам. Она очень отзывчивый ребенок. Возможно, она просто слышит, что говорит мама. Я сама большой патриот своей страны. Родилась в Казахстане, люблю наш народ, нашу гостеприимность и наш менталитет. Ни в одной стране мира нет такого. И у меня ребенок такой же патриот. Как-то я спросила ее «Куда бы ты хотела переехать?», а она мне сказала: «Мама, а зачем куда-то переезжать, если мы родились в Казахстане?» После январских событий мечтавшая до этого стать ветеринаром дочь заявила, что станет сотрудником КНБ, потому что не хочет, чтобы на ее Родине еще раз повторилось что-то подобное. Сейчас усиленно изучает языки - казахский, русский, английский.

- Спасибо за интервью!