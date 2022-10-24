Герои Республики: Орнитолог-любитель Каримжан Жакенов из Павлодара много сделал для распространения научных знаний

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Фотограф, член павлодарского Дома географии Каримжан Шаяхметович Жакенов давно не мальчишка, но полон энергии, сил и с блеском в глазах занимается фотографией животного мира Павлодарской области, главным образом – птиц. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

«Есть такие прекрасные птицы, которые окружают нас, и они требуют нашего участия, нашего внимания. Нельзя так безалаберно относиться к природе. Это же все очень хрупкое. Разрушить легко, а восстановить уже может даже не получится - надо десятилетия», - говорит фотограф-анималист Каримжан Жакенов из Павлодара.

Каримжан Шаяхметович несколько лет назад, перед выходом на пенсию, взял в руки фотоаппарат и серьезно увлекся фотоохотой на птиц. Благодаря тому, что на этом пути орнитолога-любителя ждал успех, и он создал около 200 высококачественных портретов пернатых обитателей региона, простые обыватели увидели этих соседей человека. Если бы не он, павлодарцы так, вероятно, и не знали бы, как выглядит большинство птиц, живущих в Прииртышье или мигрирующих через эту область.

«Чтобы снять птицу, надо вертеть головой во все стороны и слушать, слушать», - рассказывает он об особенностях своего увлечения.

К. Жакенову часто невозможно дозвониться, потому что он пропадает за городом: на фотоохоте, реже – на рыбалке. Говоря о своих наблюдениях, вспоминает, что мелкие воробьиные обычно гнездятся в кустарниках, а крупные хищники сидят высоко на ветвях. Например, на юго-западе Павлодара, в роще Усольского микрорайона, он зимой фотографировал свиристелей, дятлов, длиннохвостую синицу, снегиря. Он может бродить в поисках фотомоделей или сидеть в засаде целыми днями. Однажды при нас он снял парочку сорок.

«Сороки нас преследуют, потому что мы мешаем им - зашли на их территорию, и они контролируют нас. Вот они. Ничего так снимок получился, более-менее», - показал он готовый кадр.

Увлечение фотосъемкой пришло к К. Жакенову в начале 2012 года. Он с супругой гулял по Набережной реки Иртыш в Павлодаре. Увидел на соснах стайку красивых птиц и сфотографировал их. Когда пришли домой, мужчина нашёл в интернете информацию о героях своего снимка. Это были щеглы.

Каримжан Шаяхметович купил фотоаппарат и отправился снимать пернатых. Сначала, как обычно говорят, для себя. Потом стал много читать о птицах, интересоваться, становится ли пернатых больше или меньше, появляются ли новые. Его коллекция насчитывает почти 200 снятых им видов.

«Когда мне попадается такая птица, которая - в Красной книге, исчезающий вид, меня переполняет гордость, что она ещё есть. Вот я про дрофу хотел сказать. Лет 150 назад дрофу в казахских степях били палками - их было так много, а сейчас - я вот восьмой год фотографирую птиц - она мне не попадается», - рассуждает он.

В Павлодаре с 2014 года проходят персональные выставки фотографий Каримжана Шаяхметовича. Первая состоялась в областном художественном музее. Потом были проекты в Доме-музее Д.П. Багаева, в областной библиотеке имени С. Торайгырова, на алюминиевом заводе. Участвовал он в передвижной выставке, которая побывала на железнодорожном вокзале и в региональном центре развития молодежных инициатив. Выступал перед жителями Актогайского, Успенского районов. И так далее, и так далее…

Наш герой уверен, что если хотя бы десять человек из сотен зрителей, приходящих на его выставки, задумаются, насколько хрупка природа, и как сильно нужна защита нашим пернатым землякам, то он не зря теряет время. Кстати, выставки фотографий Каримжана Шаяхметовича проходят и в течение года, и к Международному Дню защиты птиц - к первому апреля.

После того, как одна из выставок К.Ш. Жакенова прошла в Доме Дмитрия Багаева, на тот момент руководитель учреждения Талгат Адамов признался, что многих птиц люди никогда сами не увидят. Узнать, как выглядят урагус или шилоклювка, можно только по снимкам этого мастера. Адамов высоко оценил его вклад в развитие фотографии. А совместные проекты дались легко и вспоминаются ему с удовольствием. Немногие знают о Каримжане Жакенове еще и то, что он не просто фотографирует птиц, а знает их среду обитания, ежедневный рацион.

А учитель географии, его соратник по Павлодарскому Дому географии Виталий Кожокар говорит о нем как о спокойном, рассудительном человеке и очень интересном рассказчике. Интересно послушать истории о том, как фотограф делал свои снимки, из-за которых порой проезжает 200-300 километров в одну сторону, а однажды на зимнем водоеме ушел под лед. Дело Каримжана Шаяхметовича служит и воспитанию детей, уверен педагог.

Родился К. Жакенов в бывшей Торгайской области, на маленькой станции Перекатная, в семье железнодорожника, ветерана войны, и мамы - обладательницы ордена Материнской славы трёх степеней. После школы в своем селе и интерната в Атбасаре отучился в городе Темиртау на инженера-металлурга. По распределению попал на павлодарский тракторный завод, работал на Экибастузской ГРЭС-1, потом - на павлодарском нефтеперерабатывающем заводе. В 2018 году вышел на заслуженный отдых.

Однажды он сказал, что с этого хобби на пенсии жизнь только начинается. Фотографических знаний Каримжан Шаяхметович набирается сам. Так называемые фотографические «правило золотого сечения» и «правило третей» вычитывает в интернете. Может снимать людей и животных, но больше по душе птицы. Об их красоте говорит с любовью и трепетом, о беззащитности - с легкой грустью.

А вообще К. Жакенова отличают не только добрые глаза и обаяние, но и надежность, честность, удивительные трудолюбие и энергия. Увлеченный фотографией самородок, он сделал для распространения научных знаний во много раз больше профессиональных орнитологов.

Фото из личного архива К. Жакенова и Павлодарского Дома географии.