Герои не носят плащи – как казахстанцы отреагировали на фото спящих на земле пожарных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях опубликовано фото спящих прямо на земле пожарных в спальных мешках, которые борются с огнем в Костанайской области. Фото вызвало бурную реакцию соотечественников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Герои не носят плащи», «Низкий вам поклон», «Молодцы», «Настоящие герои», «Самая рискованная и недооцененная профессия», «Достойны уважения», - такие комментарии оставляют казахстанцы под постом с фото .

Кроме того, соотечественники желают спасателям крепкого здоровья и требуют поднять им зарплату.

Ранее сообщалось , что в Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания.

Площадь возгораний 43 тыс. га лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники.

Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек.

В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб .

















Фото: instagram.com/sko_kz