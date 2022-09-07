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    11:12, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Герои не носят плащи – как казахстанцы отреагировали на фото спящих на земле пожарных

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях опубликовано фото спящих прямо на земле пожарных в спальных мешках, которые борются с огнем в Костанайской области. Фото вызвало бурную реакцию соотечественников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Герои не носят плащи», «Низкий вам поклон», «Молодцы», «Настоящие герои», «Самая рискованная и недооцененная профессия», «Достойны уважения», - такие комментарии оставляют казахстанцы под постом с фото .

    Кроме того, соотечественники желают спасателям крепкого здоровья и требуют поднять им зарплату.

    Ранее сообщалось , что в Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

    Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания.

    Площадь возгораний 43 тыс. га лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники.

    Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек.

    В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб .


    Фото: instagram.com/sko_kz




    Теги:
    Общество Пожар Костанайская область Происшествия, ЧС
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