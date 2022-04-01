«Герои детей»: фотовыставка ЮНИСЕФ открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане открылась фотовыставка Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), посвященная 75-летию с момента начала работы ЮНИСЕФ в мире, а также Году ребенка в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ЮНИСЕФ.

Экспозиция называется «Герои детей» (Heroes of Children) и представляет портреты и истории 30 героев, которые вместе с ЮНИСЕФ неустанно работают над защитой, продвижением и соблюдением прав детей, а также обеспечением каждого ребенка равными возможностями в Казахстане.

Среди героев экспозиции можно встретить учителей, врачей, молодежь, ученых, волонтеров и гражданских активистов, которые объединили свои усилия с ЮНИСЕФ для поддержки наиболее уязвимых детей и семей в сложных жизненных ситуациях.

Герои, портреты которых представлены на выставке, это лишь малая часть сотен и тысяч людей, которые ежедневно работают на благо детей. С помощью этой выставки ЮНИСЕФ хотел отметить работу всех и каждого, кто продвигает и защищает права ребенка.

Куратором экспозиции выступил Оспан Али, знаменитый казахстанский фотограф.

«Я был рад возможности посотрудничать с ЮНИСЕФ. Вот уже 75 лет эта организация работает по всему миру. С помощью фотографий и историй наших героев мы рассказываем о деятельности ЮНИСЕФ в Казахстане, о помощи, которую совместно с партнерами фонд оказывает детям. Для меня было особенно важно постараться рассказать о вкладе каждого героя в защиту детства с помощью авторского портрета. Чрезвычайно интересно было поработать с молодежью, увидеть их проекты и горящие глаза. Несмотря на возраст, ребята уже являются примером для подражания для своих сверстников. Участие в проектах ЮНИСЕФ открывает перед ними огромные возможности», - отметил Оспан Али, рассказывая о выставке.

Среди таких ребят можно отметить Эльдара Гребнева, сконструировавшего электросамокат для людей, передвигающихся на коляске, после участия в проекте ЮНИСЕФ. Есть здесь и создатель фильтра по очистке воздуха - Даниил Ким, талантливый подросток из Алматы. На экспозиции также можно встретить портрет учительницы математики и информатики из алматинской школы, Лейлы Марденовой, запустившей в прошлом году свой первый наноспутник в стратосферу, совместно с другими участницами проекта UniSat.

Врач, психолог, иммунолог, социальный работник, педиатр, волонтеры – все эти герои фотовыставки продолжают вносить свой вклад в счастливое и здоровое будущее казахстанских детей и являться примером для многих.

«75 лет назад ЮНИСЕФ был создан, когда мир лежал в руинах после Второй мировой войны. Главной задачей, поставленной перед организацией тогда и сейчас, была и остается защита прав каждого ребенка. Сегодня мир продолжает сталкиваться с многочисленными кризисами – пандемии, изменение климата, бедность и неравенство. Все они оказывают негативное влияние на каждого человека, но самый большой удар на себя принимают наиболее уязвимые дети. Поэтому, как и прежде, мы продолжаем работать и помогаем создавать, и укреплять системы здравоохранения и благосостояния, бороться с болезнями, предоставлять важнейшие социальные услуги, реализовывать программы по улучшению образования и навыков, создавать более безопасную среду для всех детей и их семей.

Вся эта работа была бы невозможна без наших партнеров, людей, кто поддерживает важнейшие проекты, кто готов выйти на передовую и встретить вызов. Наша история длинной в 75 лет – это история непрерывных перемен для детей, вдохновленная людьми, которые сплотились за них. С помощью этой экспозиции мы бы хотели горячо поблагодарить всех наших партнеров, сторонников и сотрудников за то, что вы сделали нашу историю возможной. Спасибо за вашу постоянную поддержку!» - сказал представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен.

Выставка будет открыта для посещения с 1 по 14 апреля на первом этаже ТРЦ Mega Silk Way в Нур-Султане.









Фото: unicef.org