Германия за 2 дня выслала 78% нелегальных мигрантов, задержанных на границах

Из них 286, или 78,3%, были высланы из страны. Такую статистику приводит 11 мая газета Bild со ссылкой на данные полиции. Основными причинами отказа во въезде были отсутствие визы, поддельные документы либо запрет на въезд.

По данным издания, 23 мигранта из задержанных на границе 8–9 мая подали заявления о предоставлении им убежища. 19 из них были все равно высланы, а четырех пустили в страну. За те же два дня задержаны 14 контрабандистов — организаторов нелегальной миграции, а также девять человек, подозреваемых в экстремизме и исламизме.

Как пишет Bild со ссылкой на «экспертов по беженцам», границы Германии ежесуточно пытаются пересечь около 200 беженцев. Ранее каждый день во въезде отказывали примерно 120 из них. После введения новых правил 7 мая этот показатель вырос до 190.

Новый министр внутренних дел Германии Александер Добриндт 7 мая заявил об усилении контроля на границах ФРГ. Он восстановил действовавшее до 2015 года правило, согласно которому просителям убежища, прибывшим из стран Евросоюза, могут отказывать во въезде прямо на границе. Исключение сохраняется лишь для «уязвимых групп», таких как дети и беременные.

Ранее сообщалось, гражданам каких стран Евросоюз откажет в убежище.

Напомним, что программу «самовысылки» нелегальных мигрантов из США запустил Трамп.