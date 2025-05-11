Программу «самовысылки» нелегальных мигрантов из США запустил Трамп

— Сегодня я подписал указ о запуске первой в истории программы самодепортации для нелегальных мигрантов. Мы максимально упрощаем нелегальным мигрантам отъезд из Америки. Любой нелегальный мигрант может просто явиться в аэропорт и получить бесплатный билет из нашей страны, — сообщил американский президент в соцсети Truth Social. По его словам, для этого запущено мобильное приложение, где можно заранее забронировать билет на родину.

Он пообещал мигрантам также и «очень важный выездной бонус». Его размер Дональд Трамп не назвал, но отметил, что отъезд нелегальных мигрантов сэкономит американскому бюджету «триллионы долларов». Ранее министерство внутренней безопасности США заявляло, что добровольцам выплатят 1000 долларов.

Тем, кто самостоятельно не покинет США, президент пообещал «жесткие последствия» и «наказания, включая значительные тюремные сроки», а также штрафы, конфискацию имущества и доходов. Их могут подвергнуть принудительной «внезапной депортации» в какую-либо страну мира «исключительно по нашему усмотрению», пригрозил Трамп.

— Все нелегальные мигранты: бронируйте свой бесплатный билет прямо сейчас. Мы хотим, чтобы вы уехали из Америки, — резюмировал президент США.

Ранее посольство РК обратилось к казахстанцам по вопросу добровольного выезда из США.