Германия является крупным торговым партнером Казахстана – эксперт

Отношения Казахстана и Германии основаны на прочных связях между людьми. Такое мнение собственному корреспонденту МИА «Казинформ» высказала исполнительный директор европейского издания «Diplomatic World» Барбара Дитрих.

По ее словам, этнические немцы, проживающие в Казахстане, а также наоборот, казахстанцы в Германии, являются проводниками дружбы между двумя странами.

- Конечно же, казахстанско-немецкие отношения не ограничиваются сферой нефти и газа. Это перспективное партнерство, нацеленное на переход к «зеленой экономике», инвестиции в добычу экологически чистого водорода.

Интерес немецких компаний в производство «зеленого» водорода в Казахстане имеет значительный потенциал, учитывая особенности вашей страны.

Кроме того, Казахстан и Германия являются торговыми странами, ориентированными на внешний мир, и для этого им необходимо работать над соединением Европы и Азии, обеспечением функционирования Транскаспийского коридора и повышением его пропускной способности.

Предстоящий саммит лидеров Центральной Азии с канцлером Олафом Шольцем C5+1 также хороший знак. Он состоится всего через несколько недель после саммита C5+1 с президентом США Джо Байденом, который прошел на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Это формат, который используется все чаще, и он является признанием эволюции регионального сотрудничества и интеграции в Центральной Азии.

Кроме того, следует учитывать, что Германия является одной из ключевых стан Евросоюза, а также крупным торговым и инвестиционным партнером Казахстана в регионе.

Уверена, что текущий визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева придаст дополнительный импульс укреплению отношений Казахстана и Германии, - заключила Барбара Дитрих.

Напомним, сегодня начался официальный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в столицу Германии.