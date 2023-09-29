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    20:30, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Германия является крупным торговым партнером Казахстана – эксперт

    Германия-Казахстан
    Фото: Виктор Федюнин/МИА "Казинформ"

    Отношения Казахстана и Германии основаны на прочных связях между людьми. Такое мнение собственному корреспонденту МИА «Казинформ» высказала исполнительный директор европейского издания «Diplomatic World» Барбара Дитрих.

    По ее словам, этнические немцы, проживающие в Казахстане, а также наоборот, казахстанцы в Германии, являются проводниками дружбы между двумя странами.

    - Конечно же, казахстанско-немецкие отношения не ограничиваются сферой нефти и газа. Это перспективное партнерство, нацеленное на переход к «зеленой экономике», инвестиции в добычу экологически чистого водорода.

    Интерес немецких компаний в производство «зеленого» водорода в Казахстане имеет значительный потенциал, учитывая особенности вашей страны.

    Кроме того, Казахстан и Германия являются торговыми странами, ориентированными на внешний мир, и для этого им необходимо работать над соединением Европы и Азии, обеспечением функционирования Транскаспийского коридора и повышением его пропускной способности.

    Предстоящий саммит лидеров Центральной Азии с канцлером Олафом Шольцем C5+1 также хороший знак. Он состоится всего через несколько недель после саммита C5+1 с президентом США Джо Байденом, который прошел на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Это формат, который используется все чаще, и он является признанием эволюции регионального сотрудничества и интеграции в Центральной Азии.

    Кроме того, следует учитывать, что Германия является одной из ключевых стан Евросоюза, а также крупным торговым и инвестиционным партнером Казахстана в регионе.

    Уверена, что текущий визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева придаст дополнительный импульс укреплению отношений Казахстана и Германии, - заключила Барбара Дитрих.

    Напомним, сегодня начался официальный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в столицу Германии.

    Теги:
    Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Германия Сотрудничество
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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