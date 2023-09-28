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    05:15, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Германия усиливает контроль на границе с Польшей и Чехией

    Европа мигранты граница
    Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

    Министерство внутренних дел Германии заявило, что пограничный контроль призван «оказать максимальное давление на контрабандистов» и защитить людей, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Немецкая пресса передает, что в среду Германия увеличивает полицейское патрулирование на так называемых «маршрутах контрабанды» на границе с Польшей и Чехией. Данный шаг предпринят в связи с тем, что Германия стремится предотвратить рост въезда в страну нелегальных мигрантов.

    Недавний всплеск притока мигрантов возобновил политические дебаты внутри Германии, а также оказывает давление на правительство страны, возглавляемое канцлером Олафом Шольцем.

    Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фейзер не уточнила, сколько сотрудников пограничной полиции будет задействовано в операциях. Но добавила, что новые меры усиленного контроля вступят в силу на этой неделе: «Моя цель — оказать максимальное давление на контрабандистов и защитить людей».

    Однако Н.Фейзер подчеркнула, что этот шаг не означает, что пограничные проверки вводятся на постоянной основе. В последний раз Германия устанавливала подобные меры в 2015 году, когда был усилен контроль вдоль границы с Австрией.

    Министр внутренних дел заявила, что не «исключает» введение жесткого контроля в будущем, если новые меры не окажутся эффективными.

    Муниципалитеты Германии призвали федеральное правительство предоставить больше средств на то, чтобы справиться с резким ростом числа прибывающих мигрантов, указывая на перегруженность в обеспечении их жильем и услугами.

    Ситуация кажется похожей на события 2015 года, когда Германия приняла более 1 млн беженцев, в основном спасавшихся от войны на Ближнем Востоке, отметили немецкие СМИ.

    Оппозиционные партии Германии также призвали правительство ограничить число просителей убежища, а премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предложил установить годовой верхний предел числа просителей убежища в 200 тысяч человек.

    У Берлина также есть разногласия с Италией по поводу контроля над миграцией и недавним всплеском притока мигрантов.

    Две недели назад Германия попыталась приостановить действие соглашения с Италией о приеме некоторых из прибывших мигрантов, обвинив Рим в несоблюдении давно оспариваемых правил, согласно которым заявления о предоставлении убежища должны рассматриваться в стране ЕС первого прибытия.

    Со своей стороны, премьер-министр Италии Джорджия Мелони раскритиковала правительство Германии за якобы финансовую поддержку «неправительственных организаций, занимающихся приемом нелегальных мигрантов на территории Италии и спасением в Средиземном море».

    Обе страны все еще надеются найти решение на уровне ЕС, где попытка реформирования политики Евросоюза в области миграции и предоставления убежищ затормозилась из-за разногласий между 27 членами ЕС.

    Теги:
    Евросоюз Германия Мировые новости Польша Европа
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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