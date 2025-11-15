Германия сохранила добровольную военную службу

DW пишет, что хотя вооруженным силам Германии нужны еще десятки тысяч солдат, призыв пока не будет возвращен.

Правящие партии достигли этого соглашения после нескольких месяцев споров. «Новая военная служба изначально основана на добровольности», — таков основной принцип законопроекта, который должен быть принят Бундестагом в декабре. Однако призыв будет обязательным для всех молодых людей в возрасте 18 лет и старше.

Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) планирует запустить новую добровольную военную службу уже в январе 2026 года. Она должна быть более привлекательной и лучше оплачиваемой.

— Другие европейские страны, особенно на севере, показывают, что принцип добровольности в сочетании с привлекательностью работает — и я ожидаю того же здесь, — пояснил социал-демократ после того, как лидеры коалиции ХДС/ХСС и СДПГ достигли соглашения.

— Число желающих растет, число новобранцев растет, — подчеркнул Писториус. — Цель — набрать к 2026 году 20 тысяч новых волонтеров, которые смогут рассчитывать на зарплату до вычета налогов в размере 2600 евро.

Спор между правящими партиями разгорелся из-за следующего вопроса: сможет ли Бундесвер набрать достаточное количество личного состава исключительно из добровольцев, чтобы Германия была способна обороняться? В настоящее время в бундесвере насчитывается около 182 000 военнослужащих; согласно рекомендациям НАТО, к 2035 году потребуется не менее 260 000 военнослужащих.

Политики из консервативных партий ХДС и ХСС утверждали, что эта амбициозная цель может быть достигнута только путем возвращения к воинской повинности. Или, по крайней мере, с помощью механизма, который автоматически инициирует возвращение к воинской повинности, если не наберется достаточного количества добровольцев.

Но социал-демократы на это не согласятся — они категорически отвергают возвращение к воинской службе.

Компромисс в Германии сейчас таков: если число добровольцев окажется недостаточным, Бундестаг должен решить, вводить ли «военную повинность, основанную на потребности» для определённого числа молодых людей. Автоматический возврат к воинской повинности не предусмотрен.

Тем не менее, парламентская фракция ХДС/ХСС также высоко оценила этот компромисс. По словам лидера парламентской фракции ХСС Александра Хоффмана, это было «правильное сочетание добровольности и обязательств».

Хотя военная служба остается добровольной, даже молодые люди, не заинтересованные в службе в Бундесвере, столкнутся с двумя обязательствами: начиная с 2026 года, им придется заполнить анкету, которую Бундесвер называет «декларацией о готовности». В этой анкете будут выясняться их физическая подготовка и готовность служить в вооруженных силах.

Вооруженные силы Германии получают адреса всех 18-летних граждан Германии в регистрационных бюро. Затем они отправляют им QR-код с вопросами.

Женщины могут ответить на эти вопросы и заявить о своей готовности служить в вооруженных силах. Однако они не обязаны это делать, поскольку конституция предусматривает, что на военную службу могут быть призваны только мужчины.

В течение следующих полутора лет добровольцы пройдут первоначальное медицинское обследование. С июля 2027 года по всей стране будут проходить обследование все молодые мужчины, родившиеся в 2008 году и позже. Ежегодно обследование пройдут около 300 тысяч человек.

Министр обороны утверждает, что это единственный способ для Бундесвера оценить, кого можно призвать в случае конфликта.

Раньше процессом призыва занимались так называемые окружные военкоматы, разбросанные по всей стране. С окончанием обязательной военной службы в 2011 году эти центры были полностью расформированы.

Министерство обороны в настоящее время в спешном порядке работает над созданием новой инфраструктуры для призыва и уже осматривает потенциальные помещения. Писториус подчеркивает, что новые «карьерные центры» Бундесвера не будут иметь ничего общего с пыльными офисами прошлых лет. Подобно шведским, они должны быть современными, светлыми и гостеприимными.

Компромиссный законопроект, достигнутый правоцентристской и левоцентристской коалицией, подвергается критике, особенно со стороны тех, кого он непосредственно затрагивает.

Квентин Гертнер, генеральный секретарь Федеральной студенческой конференции, заявил изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что законопроект должен сопровождаться инициативой на сумму 100 миллиардов евро, направленной на образование и психическое здоровье молодежи.

— Нет ни малейшего признака того, что государство готово взять на себя ответственность за нас, — раскритиковал Гертнер.

Оппозиционный политик Зёрен Пельман, лидер фракции Левой партии в Бундестаге также прокомментировал ситуацию.

— Каждый партнер по коалиции пытается представить соглашение о воинской повинности как свой успех, но молодое поколение остается в стороне». По сути, коалиция просто отложила свой спор, — сказал Пельман. — Не нужно быть пророком, чтобы предвидеть приближение воинской повинности.

Левая партия хочет предложить молодым людям консультационные услуги, например, если они хотят отказаться от военной службы. Независимо от того, останется ли военная служба добровольной или снова станет обязательной в будущем, Основной закон гарантирует каждому гражданину право отказаться от военной службы с оружием по соображениям совести.